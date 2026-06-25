Експерти: Мантинелите, използвани у нас, не спират тежките автомобили

Стопкадър бТВ

Мантинелите, които се използват у нас, няма как да задържат тежкотоварен камион, който се движи със скорост. Пред bTV експерти твърдят, че решението на проблема е използването на бетонни прегради, наричани "Джърсита".

Мантинелите са с различна степен на задържане. При най-високата степен, мантинелата може да задържи камион тежък до 40 тона, движещ се със скорост до 65 километра в час, който се удря в мантинелата под ъгъл 20 градуса. Над тези параметри мантинелата се къса.

Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при автомобилни катастрофи посочва пример с двуредова мантинела с висока степен на задържане край Мало Бучино.

„Двуредовата мантинела е с висока степен на задържане, за разлика от тази, която е в Ямбол на магистрала „Тракия“. Там е била едноредова - много слаба. Но въпреки всичко тази двуредова мантинела не може да спре тежкотоварен автомобил и тя се къса, тогава той навлиза в насрещното“, обясни Тодоров.

Подобен инцидент е станал и на автомагистрала „Люлин“. Въпреки двуредовата мантинела, камион се е ударил в нея в движение, скъсал я е, навлязъл е в насрещното платно и се е блъснал в друга кола. При този случай няма жертви.

От Европейския център за транспортни политики са направили изследване на хилядите километри мантинели по пътищата в България. Резултатите показват, че мантинелите у нас са с ниска степен на задържане.

„Решение има, но се изисква много голямо желание от страна на държавата да въведе ред и да спре с поставянето на лобистките и частните интереси пред интересите на обществото“, заяви Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Според експертите бетонните блокове могат да задържат камион и да го върнат обратно в пътя. Тези съоръжения, наричани „джърсита“, се използват на повечето пътища в Европа.

„Първото нещо, което виждаме, стъпвайки на гръцката магистрала е, че по средата магистралата е разделена с тези джърсита“, каза Владимир Тодоров.

По думите му такива такива съоръжения не се използват масово в България, защото имаме монопол от три фирми, които произвеждат мантинели. „Те не позволяват проектантите, не позволяват на пътната агенция да монтират такива съоръжения“.

Проблем има и в действащата нормативна уредба. По нея бетонни блокчета могат да се монтират само там, където разделителната ивица между пътните платна е широка 5 метра. На практика обаче тя е под изискваната ширина.

„Тоест ние в момента по магистралите нямаме нормативно основание да сложим джърсита дори да имаме голямото желание. Дори министърът на регионалното развитие да го пожела, не може. Трябва да продължим да слагаме тези мантинели, а те не могат да задържат камион“, обясни Диана Русинова.

По думите на експертите разходите за поставяне на бетонни блокчета и на мантинели са сходни. Разликата е в срока на експлоатация и поведението при удар - мантинелата има срок на годност около 10 години и се къса при удар на камион, докато бетонното блокче издържа около 50 години и не се къса.

Редактор "Екип на Петел",

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