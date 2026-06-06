Експерти: Не взимайте малки сърнета, освен ако не са видимо ранени или в лошо състояние

Снимка: Спасителен център - Зелени Балкани

От Спасителния център - Зелени Балкани излязоха с призив към всички любители на природата. Те предупреждават какво трябва и какво не трябва да се прави, ако хора попаднат на малки животинки.

Публикуваме призива им:

Навлизаме в най-активния за животните размножителен и „бебешки“ сезон. Със затоплянето на времето и разходките в природата, зачестяват и сигналите за намерени малки сърнички.

Почти такъв е случаят и с този малък Бамби на снимката. Малкото е намерено на оживен път, предполагаемо е паднало от склон.

Изключително важно е да се знае, че тези животни са трудни за отглеждане от хора и в много от случаите малките не оцеляват без майчина грижа. Поради доброто му здравословно състояние, бебето бе предадено на Зоопарк Стара Загора.

Обръщаме се към вас с един изключително важен призив - Молим ви, не ги взимайте, освен ако не са видимо ранени или в лошо състояние!

Те НЕ са изоставени – майката остава наблизо - през първите седмици от живота на малките сърнета майката ги крие в гъстата трева или храсти.

НЕ го пипайте - ако пипнете малкото, вие ще оставите своята миризма по него.

Какво ДА правите, ако попаднете на малко сърне:

Подминете го бързо, НЕ се спирайте, НЕ вдигайте шум. Стресът от човешкото присъствие е изключително опасен за тях!

НЕ го докосвайте в никакъв случай.

Наблюдавайте само от голямо разстояние, ако се съмнявате, че нещо не е наред.

КОГА ЖИВОТНОТО НАИСТИНА ИМА НУЖДА ОТ ПОМОЩ?

Ако е видимо ранено, кърви или има счупен крайник.

Ако в непосредствена близост до него намерите мъртвата майка.

Ако е на оживен път и има опасност да бъде блъснато.

Ако все пак имате сериозни опасения за състоянието на намереното животно, задължително първо се свържете с Държавно горско стопанство за региона, зоопарк или нас за консултация, преди да предприемете каквото и да е действие!

Телефон за сигнали - 0884264305

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