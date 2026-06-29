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Експерти: Поставянето на бетонни ограничители по пътищата у нас няма да доведе до намаляване на катастрофите

29.06.2026 / 09:34 2

кадър: БНТ

Поставянето на бетонни ограничители по пътищата в страната няма да доведе до намаляване на броя на катастрофите. Около тази теза се обединиха експерти в студиото на "Денят започва". По думите им са нужни по-строги мерки на пътя, повече проверки и рестрикции за шофьорите.

"Тази диаграма показва, че най-високият клас, който може да задържи камиони, е H4B, но изисква краш-тестове с автомобили от 900 тона, автобуси, за да бъде сертифицирана, за да се види какво е въздействието върху хората. Единствено в Италия се използват системи H3, които задържат до 13-тонен товарен автомобил.", каза инж. Георги Златев, член на Браншова камара "Пътища".

Петя Иванова, сдружение "Ангели на пътя": "Държава на парадоксите. Ние писахме и пак ще молим – нека се направи проверка за последните 10 години кой е направил мантинелите и кога най-накрая ще има осъдени и ще поемат отговорност. Пет години да молим министри, да молим депутати, да молим всички институции да си свършат работата и единственото, което правим, е да се местим от град на град и да обсъждаме просто поредната трагедия."

Илия Тодоров, Асоциация на пострадалите при катастрофи: "Когато се проектира път и не са заложени бетонови ограничители, няма как да бъдат сложени. Разликата в това да се удариш челно в движещ се срещу теб камион, дори ненатоварен, и това да застигаш аварирал такъв, е огромна. И кинетичната енергия, и времето за реакция – няма нищо общо между двете хипотези."

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Коментари
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gospodin (преди 16 минути)
Рейтинг: 13192 | Одобрение: -1138
до намалваяне на катастрофите не, но за намаляване на жертвите да... но явно тоя екперт е лобист на някоя от фирмите за производство на мантинели... помня, че имаше и случай когато мантинела проби атомобил и откъсна крака на шофьор...
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MrBean (преди 28 минути)
Рейтинг: 228711 | Одобрение: -2139
Не тъпако,ще помогнат единствено и по-меки мерки ,но при едно условие! И то е че мерките са за всички.Не напразно минпредс на Белгия да подаде оставка заради превишаване на скоростта/припомням че в Кралството доскоро висока скорост беше забранена и за линейки,пожарни и особено държавни автомобили!

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