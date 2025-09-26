Експерти: Разривът между Ана-Шермин и Красимир е неизбежен

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Романтичната среща на Киара с Краси Томов разбуни духовете в „Ергенът: Любов в рая“. Това даде основание на феновете на предаването да предположат, че предстои окончателен разрив в отношенията между Ана-Шермин и бизнесмена.

За подобен развой намекнаха и гост коментаторите в „Преди обед“, след като видяха кадри от това, което ще се случи довечера.

Лора Добрева и Теа бяха категорични, че Киара ще даде роза на Краси.

По тои начин тя ще заяви позицията си към Красимир, на който обаче това ще му излезе през носа, уточни дъщерята на Мира Добрева.

А Теа пък разкри как Киара е успяла да започне да се сближава с Томов.

Киара няма високите претенции на Шермин. Тя е земна и иска простички неща в живота, например да изгледат един филм с Красимир. Това ще даде възможност на Краси, който видя какво ли не с Шермин, да види, че има и други жени във формата, каза Теа, която е участничка в „Ергенът 3“.

Теа е убедена, че Ана-Шермин ще даде роза на единия от близнаците.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!