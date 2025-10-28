Експерти: Вдигането на данъците и осигуровките са едни от най-лошите решения на управляващите

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Това, което разбрах за новия държавен бюджет от информацията до момента е, че управляващите се опитват да съхранят "придобивките" на определени групи, които са на държавна издръжка, отместват взимането на решения с година напред, а в приходната част вдигат осигуровките. Всичко това ми прилича на решения, лишени от икономическа логика, т.е. много от решенията са чисто политически, а не на базата на някаква генерална стратегия.

Това коментира пред Нова тв Любомир Дацов.

Управляващите с този бюджет успяват да запушат някаква дупка, но не решеват генерално проблемите, а ги оставят за бюджет 2027. Но все пак ние знаем много малко и разчитаме на изтървани думи от отделни политици, които може и да не са верни, уточни той.

Ние трябва да започнем разговор за това как произвеждаме нещо и така да вкараме пари в държавата, а не как да пренареждаме парите между хората и да се опитваме те да не са много недоволни, защото това нещо си има лимит, коментира Добромир Иванов.

Това да се вдигат данъците е лошо, защото това автоматично ще отблюсне външните инвеститори, а ще отблъсне и българските, защото те също ще излязат от страната и така тук няма да има производство и нови работни места. Данъците само кърпят моментното състояние. Ако искаме да вкараме пари в икономиката, трябва да се направи действащ закон за публично-частното партньорство, който да вкара повече частни пари в инвестициите, които държавата трябва да направи. Готов е законопроектът, който трябва да реформира пенсионните ни фондове и да създаде мултифондове и така фондовете да могат реално да инвестират и да облекчат бюджета. Този закон седи от половин година на трупчета, а всички са съгласни, че той трябва да се придвижи и да влезе в сила от април, коментира той.

Вдигането на осигуровки е едно от най-лошите решения, което се случва. България в момента има средно ниво на осигуровки в Европа. Това не е както си мислим, че имаме ниски данъци. Сега като ги вдигнат с тези 2%, ще влезем в групата на първите 7-8 държави с най-високи осигуровки в рамките на ЕС. Осигуровките директно участват във формирането на цената на стоката. Т.е. осигуровката директно вдига цената на труда и донякъде повлиява инфлацията, обясни Дацов.

