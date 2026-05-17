Експерти искат въвеждане на трета тарифа за тока

снимка: Пиксабей

Сегашното разделение на електрическата енергия на дневна и нощна тарифа е остаряло и не отразява реалностите на съвременната енергийна система у нас.

Около това становище се обединяват експертите от организацията "Климатека", чийто анализ бе разпространен днес чрез "Агенция Фокус". Предложението на специалистите е категорично – въвеждане на по-гъвкава система с три тарифни зони за домакинствата, която задължително да осигури достъп до евтина енергия и в обедните часове.

Анализът, изготвен от експерта Борислав Колев, очертава необходимостта от спешна промяна в регулациите. Според концепцията, новият модел трябва да включва ниска цена на тока през нощта, евтина енергия в обедните часове и по-висока цена единствено по време на вечерния пик на потребление.

Борислав Колев: "Малки промени в тарифната структура могат да доведат до по-ниски разходи, по-балансирано потребление и по-ефективна мрежа."

Подобна реформа би позволила на домакинствата да намалят чувствително месечните си сметки, пренасочвайки използването на мощни електроуреди (като перални, съдомиялни и бойлери) към обедните часове. Същевременно това ще разтовари електроенергийната мрежа в най-критичните моменти от денонощието.

Идеята за по-евтин обеден ток не е просто теоретична приумица, а директен отговор на случващото се на свободния пазар. Заради огромния бум на соларни паркове у нас, в средата на деня се произвежда излишък от електричество.

Статистиката на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) е показателна. Според данните от края на февруари, средната цена на пиковата енергия през деня е била едва 37,10 евро/MWh, докато извънпиковата енергия се е търгувала двойно по-скъпо – 77,60 евро/MWh. На практика това означава, че на свободния пазар токът по обед често е по-евтин от традиционната "нощна" енергия, а понякога цените падат дори до нулеви и отрицателни стойности. Въпреки това, домакинствата на регулирания пазар продължават да плащат скъпа "дневна" тарифа в тези часове, пише още Дунав мост.

Въвеждането на тристепенна тарифа няма да изисква масова физическа подмяна на устройствата по домовете. Според експертите, промяната може да бъде осъществена чрез редакция в наредбите на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), тъй като съвременните електромери позволяват дистанционно препрограмиране на тарифните зони.

Този ход би приближил изкуствено регулираните битови цени до реалните пазарни условия, където слънцето вече диктува стойността на енергията.

