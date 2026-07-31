Експерти очакват висока активност и възможни обрати на изборите

Стопкадър бТВ

Обратното броене за президентските избори започва. След точно 86 дни избираме седмия държавен глава.

Експертите очакват висока избирателна активност и не изключват обрати до последно.

В деня на първия тур местим часовниците с един час назад. Така тези, които искат да са първи пред секциите ще трябва да станат по-рано.

Седмица по-късно балотажът съвпада с Деня на народните будители, а за учениците следващият ден – 2 ноември, е неучебен.

„Със сигурност отпуските и климатичните особености влияят на активността, но те не са определящи. Определящо ще бъде дали гражданите ще усетят дали има залог“, казва за бТВ Теодор Славев, политолог от БИПИ.

„Това естествено зависи и от възможността на самите политически сили и кандидати да мобилизират избирателите. Но определено ще бъде сериозна надпревара“, коментира Яница Петкова, социолог от агенция „Мяра“.

Залогът на тези избори е голям – както за управляващи, така и за опозиция. Първите ще опитат да затвърдят позициите си, а вторите – да докажат дали са в състояние да спрат това.

„Особено за разпокъсаното дясно – от гледна точка на критиката, която е основно тяхна, че не може и президент, и изпълнителна власт да са в ръцете на една политическа сила“, посочва Петкова.

„Какво ще се случи в управлението, ще започне ли дебатът за бюджет. Тези неща влияят по един или друг начин“, казва Славев.

Специалистите са категорични: през годините изборите за президент вече са доказвали, че до последно обратите са възможни.

Редактор "Екип на Петел",

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