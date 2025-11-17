Експерти препоръчаха силови тренировки срещу "увиснали" ръце

Снимка Пиксабей

Слабите мускули на трицепса най-често се причиняват от изкривяване на гръбначния стълб. Този проблем води до ограничена подвижност на раменете, което води до подуване в областта между подмишниците и лактите. Тук, според експерти, се корени причината, за отпускането и "увисването" на ръцете.

Специалисти сочат, че определени силови упражнения и правилното хранене могат да помогнат за тонизиране на слабите мускули на трицепса. Те препоръчват лицеви опори, хоризонтални и вертикални загребвания, "пуловери", преси за гърди и раменни преси. Треньорите съветват също за практикуване на френски преси, динамични планкове, набирания с TRX и изолирани упражнения за разгъване на раменете и предмишниците в тренировъчния план, пише Факти.

Комплексният подход е от съществено значение при тренировките. Примерно, комбиниране на упражнения с дъмбели и щанга с функционални упражнения върху нестабилни повърхности и упражнения със собствено тегло.

Ако обаче посещението на фитнес зала не е възможно, можете да се справите с оборудване, налично у дома. Силовите тренировки, тоест работата с тежести, обаче са изключително важни, особено за жените над 30 години, подчертават експертите. И уточняват, че упражненията за ръце трябва да се правят два до три пъти седмично.

