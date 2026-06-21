Експерти прогнозират: Събарянето на незаконните постройки в “Баба Алино” може да започне след 5-6 години

Снимка: Булфото

Събарянето на незаконните постройки в местността “Баба Алино” може да започне едва след 5-6 години. Това са прогнозите на експерти, които уточниха, че от тук нататък предстоят дълги съдебни битки, предава БНТ.

Инвеститорът вече обжалва първите заповеди, издадени от кмета на Варна за премахване на многофамилни сгради, в които не живеят хора.

Корпорация КУБ има срок от два месеца да събори доброволно незаконните постройки.

Иначе общината ще ги премахне за своя сметка и ще предприеме действия за възстановяване на разходите от инвеститора.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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