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Експерти прогнозират: Събарянето на незаконните постройки в “Баба Алино” може да започне след 5-6 години

21.06.2026 / 21:49 1

Снимка: Булфото

Събарянето на незаконните постройки в местността “Баба Алино” може да започне едва след 5-6 години. Това са прогнозите на експерти, които уточниха, че от тук нататък предстоят дълги съдебни битки, предава БНТ.

Инвеститорът вече обжалва първите заповеди, издадени от кмета на Варна за премахване на многофамилни сгради, в които не живеят хора. 

Корпорация КУБ има срок от два месеца да събори доброволно незаконните постройки. 

Иначе общината ще ги премахне за своя сметка и ще предприеме действия за възстановяване на разходите от инвеститора.

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Коментари
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MrBean (преди 2 секунди)
Рейтинг: 227629 | Одобрение: -2176
Добре да е незабавно,но хората са добросъвестни платци.Така че да ги настанят в апартаментите на кмета,на главния архитект,на всички по веригата.
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cron1 (преди 44 минути)
Рейтинг: 158759 | Одобрение: -22851
Как след 5-6 години, бе?!? НЕЗАБАВНО!!!
Марио Кроненберг

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