Експерти разбиха идеята държавата да купи рафинерията на „Лукойл”

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Енергийният експерт Иван Хиновски и журналистът Самуил Огнянов заявиха по Нова нюз, че идеята държавата да купи бургаската рафинерия на „Лукойл” е един от най-лошите варианти за бъдещето ѝ. Хиновски дори сподели, че го е срам от наивността на политиците, които предлагат това.

„Държавата иска да купи „Лукойл”, а от друга страна търси честен концесионер на тотализатора, защото не носил достатъчно преходи”, отбеляза Огнянов.

Двамата обясниха, че сделката не зависи от България, защото става въпрос за компания частна собственост и собственика сам трябва да вземе решение да продава. Журналистът подчерта, че най вероятно нито руснаците, нито американците се готвят за разпродаване на „Лукойл” на парче, а по-скоро за сделка за целия задграничен бизнес на руския гигант.

„Нямаме кадри, които могат да управляват такъв сложен бизнес”, допълни Хиновски. По негово мнение, идеалният вариант е рафинерията да стане холдинг със сериозно участие на държавата, но управляван от големи частни дружества.

„Работата на държавата не е да управлява бизнес, а да създава добри условия за него”, обобщи Самуил Огнянов.

