Експерти сканираха с дрон незаконния град край Варна

Снимка: Булфото

Експерти от Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет направиха пълно лазерно сканиране с дрон на незаконния град в местността „Баба Алино“ край Варна. Данните ще покажат параметрите на застрояването и как е променена територията там. Районът беше заснет в 3D модел с точност до 2–3 сантиметра, предава БНТ. Изследването обхваща площ от около 500 декара.

То е по инициатива на Камарата на архитектите във Варна, които ще анализират данните и след месец ще съобщят кои обекти са незаконно изградени. Резултатите ще се предоставят и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

„Ние ще имаме пълен дигитален модел на цялата територия. Ще можем дигитално да отстраним растителността и да видим абсолютно всички обекти, които са изградени от човек в рамките на тази територия“, заяви проф. Стелиян Димитров, директор на Националния център за геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет.

„Освен че ще се заснеме сградният фонд, ще се заснемат и пътищата, инфраструктурата, всичко по терена, което е изградено. И така ще сравним кое е съществувало и кое е новоизграденото", каза и арх. Марин Велчев от Регионалната колегия във Варна на Камарата на архитектите в България.

Редактор "Екип на Петел",

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