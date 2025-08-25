Експерти в спор: Кое е първо - заплатата, работника или цената

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Все повече млади и необразовани хора остават без работа у нас. Това сочи анализ на Института за пазарна икономика. Най-тревожен е спадът на заетостта при хората до 24 години - минус 3,1 % и при хората до 34 години - минус 6,2%.

През последните години у нас намаляха децата, които отпадат от училище, но се задържат нивата на младежката безработица, които остават над средноевропейските. Това означава, че щом младежите завършат училище, или не са подготвени за това, което пазарът търси, или се занимават с някакви други неща и нито учат, нито работят. 500 000 младежи са тези, които нито учат, нито работят. Това е много притеснително, освен ако не са станали част от сивия сектор, което също е лошо.

Това коментира пред Нова тв Мария Минчева от БСК.

Тази безработица, която отчитаме е ефект от внасянето на работници от трети страни. По данни на социалния министър до момента в България смме внесли работници колкото два пъти населението на Смолян. Вижда се, че в тези сектори, където имаме най-голумо присъствие на внесени работници има и най-голям спад в заетостта на българските работници. Те са в туризма, строителството и промишлеността, коментира икономистът Стоян Панчев.

Не може да се каже, че чмуждите работници в туризма изместват българските, защото чужденците идват при нас да работят за няколко месеца. На работодателите е много по-добре да наемат българи, защото не трябва да им се плащат самолетни билети, квартири и т.н. Болката е, че потенциала на младите хора в България не може да бъде използван. Не става въпрос за това, че работодателите взимат хора от чужбина, за да им плащат по-малко. Не е така. Въпросът е какво правим с тези 500 000 млади, които нито учат, нито работят, посочи тя.

Моето виждане е по-различно. Според мен работодателите не могат у нас да намерят работници за заплатите, които предлагат и оттам идва проблема. Ако се увеличат заплатите, ще дойдат и работниците, посочи той.

Но ако се качат заплатите, ще се вдигнат и цените, отвърна Минчева.

Те цените и без това си растат, контрира я Панчев.

Туризмът е секторът с най-ниски заплати в България. Точно той внася най-много чужди работници. И вместо да се подобрят заплатите, те избират по-лесния път като внасят хора от чужбина, коментира икономистът.

И допълни с пример - ако си на 20 години и искаш да си изкараш пари с работа като сервитьор за лятото, много по-трудно ще го направиш и то на по-ниска цена, заради внесените от чужбина работници.

