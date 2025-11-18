Експерти за "Лукойл": Бурята е отминала временно

Bulgaria ON AIR

Официално Румен Спецов поема официално управлението на "Лукойл".

"Бурята е отминала временно, тъй като това изключение от санкциите, което получи България до края на април 2026 г., ще има нещо като съвместно управление между българското правителство и "Лукойл". Регистрирани са двама управители. Единият е швейцарски и български гражданин, руснак, който и досега е бил на тази позиция. Другият е Румен Спецов", коментира Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество в предаването "Денят ON AIR".

"Неговата роля е да така да организира дейността - финансовите потоци да не текат повече към Москва, да не се използват за хранене на войната, каквато е основната цел на администрацията Тръмп, която каза, че ще наложи санкции след 21 ноември", изтъкна енергийният експерт проф. Георги Касчиев пред Bulgaria ON AIR.

По отношение на обезпечаването на работата на "огромния комплекс" - едва ли може да се разчита на познания и опит, които да му позволят това, смята още енергийният експерт.

"Ще бъде принуден да се съобразява с препоръките, които му се дават от другите в управлението. Доколко може да се разчита на тяхната лоялност - за мен е под въпрос", анализира проф. Касчиев.

Димитров също отбеляза, че съществуват множество рискове, свързани с работата на рафинерията.

"Надявам се, че ще има разделение на функциите между двамата управители. Г-н Спецов да контролира финансовите потоци. Мениджърът, който остава - руснакът, и останалият висш мениджмънт на рафинерията, вероятно ще се занимаят с това да осигурят безпрепятствените доставки на петрол, работата на технологичните линии", обясни Димитров.

По думите му България може да се окаже обект на съдебно преследване, ако особеният управител пристъпи към продажба на някой от големите активи.

Според проф. Касчиев дадените права за продажба са груба грешка, от която могат да произтекат тежки последици за страната ни.

"Управляващите казват, че всичко става със съгласие с американските институции и под надзора на МС. Не е задължително да съвпадат нашите интереси с американските интереси. Ако американската администрация реши, че цялото дружество трябва да бъде купено от американски компании - човекът, който ще осъществи продажбата, ще е Румен Спецов", подчерта експертът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!