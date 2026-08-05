Експлозии в Киев след полунощ

Пиксабей

Десетина силни експлозии прозвучаха след полунощ в Киев, след като украинските военновъздушни сили предупредиха за приближаването на балистични ракети, предаде Франс прес.

Украйна и Русия увеличават интензитета на своите далекобойни удари от няколко месеца, което води до нарастващ брой жертви. Украинската армия засили атаките срещу цивилни обекти — особено петролни и логистични съоръжения — в Русия и в окупираните от Москва територии, докато руските сили продължават да обстрелват украинските градове, пише БТА.

Пет души бяха убити и десет ранени вчера сутринта при атака с украински дронове в Московска област, насочена отново към складове на руския гигант за електронна търговия "Уайлдберис". Този брой жертви, съобщен от областния губернатор Андрей Воробьов, е висок за региона на руската столица, който се намира на няколкостотин километра от фронта.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че вчера срещу града са били изпратени общо 184 украински дрона, отбелязва Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

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