Експлозии в ОАЕ по време на турнир с Иван Иванов, играчи са евакуирани

Българският тенис талант Иван Иванов се оказа близо до ескалиращото напрежение в Близкия изток, след като турнирът, в който трябва да участва, беше временно прекратен заради въздушна заплаха в района.

Лидерът в световната ранглиста при юношите се намира във Фуджейра, в Обединените арабски емирства, където е заявен за участие в турнир от сериите Чалънджър.

Провеждането на надпреварата обаче е поставено под сериозен въпрос, след като по време на квалификационен мач днес в района бяха чути силни експлозии.

Срещата между Даниил Остапенков и Хаято Мацука беше прекъсната при резултат 6:3, 4:6, 2:1 в полза на руския състезател. По информация от организаторите, силният звук е дошъл от експлозия на свален дрон, предизвикала пожар в близко нефтено пристанище, пояснява БГНЕС.

Играчите и официалните лица са били евакуирани незабавно, а към момента няма яснота дали мачът ще бъде доигран.

Инцидентът идва на фона на рязко влошената обстановка в региона след военна операция на Израел и САЩ срещу Иран, при която бе убит върховният лидер Али Хаменей.

В отговор Техеран предприе ракетни и дронови удари по цели в няколко държави от региона, което доведе до засилени мерки за сигурност и прекъсване на редица спортни и обществени събития.

