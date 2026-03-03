Експлозии в ОАЕ по време на турнир с Иван Иванов, играчи са евакуирани
Снимка: Булфото, архив
Българският тенис талант Иван Иванов се оказа близо до ескалиращото напрежение в Близкия изток, след като турнирът, в който трябва да участва, беше временно прекратен заради въздушна заплаха в района.
Лидерът в световната ранглиста при юношите се намира във Фуджейра, в Обединените арабски емирства, където е заявен за участие в турнир от сериите Чалънджър.
Провеждането на надпреварата обаче е поставено под сериозен въпрос, след като по време на квалификационен мач днес в района бяха чути силни експлозии.
Срещата между Даниил Остапенков и Хаято Мацука беше прекъсната при резултат 6:3, 4:6, 2:1 в полза на руския състезател. По информация от организаторите, силният звук е дошъл от експлозия на свален дрон, предизвикала пожар в близко нефтено пристанище, пояснява БГНЕС.
Играчите и официалните лица са били евакуирани незабавно, а към момента няма яснота дали мачът ще бъде доигран.
Инцидентът идва на фона на рязко влошената обстановка в региона след военна операция на Израел и САЩ срещу Иран, при която бе убит върховният лидер Али Хаменей.
В отговор Техеран предприе ракетни и дронови удари по цели в няколко държави от региона, което доведе до засилени мерки за сигурност и прекъсване на редица спортни и обществени събития.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!