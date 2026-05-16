Експлозии в руски химически завод

Експлозии и пожари са регистрирани в руските региони Ставропол и Татарстан в нощта на 16 май, съобщават местни медии, цитирани от Kyiv Independent. Информацията не може да бъде независимо потвърдена.

В град Невинномисск химическият завод „Невинномисски Азот" - голям руски производител на азотни торове и амоняк, част от EuroChem Group - вероятно е бил поразен, като местни жители са споделили видеозаписи на пожар в обекта и са съобщили за множество взривове. Съоръжението се намира в Ставрополския край, на около 250 километра от украинската граница - в потенциалния обсег на далекобойни дронови удари. То е било многократно атакувано по време на войната, като предишни удари са докладвани през март и януари 2026 г, информира БГНЕС.

Отделно, в град Набережни Челни в Република Татарстан е съобщено за голям пожар, след като властите по-рано са обявили дронова заплаха. Дали двата инцидента са свързани, остава неясно. Татарстан се намира на около 800 километраизточно от Москва - далеч от фронтовите линии. Украйна редовно нанася удари срещу военни и промишлени обекти в Русия, разчитайки предимно на дронове местно производство.

