Експлозии в руски химически завод

16.05.2026 / 08:13 2

Експлозии и пожари са регистрирани в руските региони Ставропол и Татарстан в нощта на 16 май, съобщават местни медии, цитирани от Kyiv Independent. Информацията не може да бъде независимо потвърдена.

В град Невинномисск химическият завод „Невинномисски Азот" - голям руски производител на азотни торове и амоняк, част от EuroChem Group - вероятно е бил поразен, като местни жители са споделили видеозаписи на пожар в обекта и са съобщили за множество взривове. Съоръжението се намира в Ставрополския край, на около 250 километра от украинската граница - в потенциалния обсег на далекобойни дронови удари. То е било многократно атакувано по време на войната, като предишни удари са докладвани през март и януари 2026 г, информира БГНЕС. 

Отделно, в град Набережни Челни в Република Татарстан е съобщено за голям пожар, след като властите по-рано са обявили дронова заплаха. Дали двата инцидента са свързани, остава неясно. Татарстан се намира на около 800 километраизточно от Москва - далеч от фронтовите линии. Украйна редовно нанася удари срещу военни и промишлени обекти в Русия, разчитайки предимно на дронове местно производство. 

kris (преди 3 минути)
Прав си.....Докато има нужда от горива, а Тръмп прекрати санкциите за руския нефт, укрите продължават ударите по нефтените резервоари.....Чета, че повече от 30% торове САЩ получават от Русия и фермерите предупреждават за силно намаляване на вноса....До къде ще стигнат откачалниците не се знае, но отиваме на дефицит от важни суровини заради тях.....!!
skokos (преди 20 минути)
Лошо, сега ще последват ответни удари по химически заводи в Украйна. А това е предпоставка за химически замърсявания, които да не са само над украинска територия.

