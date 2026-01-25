Експлозия и голям пожар в Ню Йорк, има жертва и ранени
снимка: pixabay.com
Газова експлозия причини пожар на горните етажи на висока жилищна сграда в Ню Йорк днес, като уби един човек и рани 14, съобщиха властите, цитирани от Асошиейтед прес и Бтв.
Пожарната служба реагира на сигнала за пожар малко преди 12:30 местно време. Сградата се намира в района "Бронкс".
Съобщено бе, че на десетина апартаменти са нанесени сериозни щети.
Властите засега не са публикували информация за загиналия човек. Един човек е в критично състояние, петима са тежко ранени, а осем са с по-леки наранявания.
Пожарната служба съобщи, че на мястото на пожара работят повече от 200 пожарни и спасителни екипи.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!