Експлозия на кораб край брега на Румъния

Кадър Туитър

Експлозия е станала тази сутрин на кораб, плаващ под флага на Того, край румънското крайбрежие при окръг Тулча, съобщи Аджерпрес.



Взривът е станал във водите край пристанищния град Сулина по неизвестна засега причина. По искане на капитана на плавателния съд всички 12 членове на екипажа са били евакуирани и докарани в безопасност на пристанището в Сулина, предаде Дарик и БТА.



"Засега причините за експлозията не са известни. Пристанищната администрация на Тулча е започнала разследване за установяване на причините за инцидента. Ако експлозията се е дължала на мина, това трябва да установи Министерството на отбраната", заяви Дан Ичим, главният капитан на Пристанищната администрация на Тулча.



В операцията по спасяването на екипажа на търговския кораб са участвали служители на бреговата охрана и на румънската Агенция за спасяване на човешкия живот в морето.



Един от 12-те моряци на кораба се намира под медицинско наблюдение в отделението за спешна помощ на окръжната болница в Тулча. Управителят на Окръжната служба за спешна помощ Родика Агаврилей заяви за Аджерпрес, че състоянието на моряците е оценено от медици, като за един от тях все още се налага медицинско наблюдение.



"Става дума за сирийски гражданин, който постъпва с леки болки в корема и контузия на дясната ръка. Той все още остава в Спешно отделение", уточниха от медицинската служба.

The Romanian Agency for Saving Human Life at Sea : cargo ship #SEAMA,Togo flag & 12 crew,requested evacuation from the board.The crew was picked up and safely handed over to the ambulance in Sulina Port at 08:25.

No one is hurt. #Romania#Sulina#explosion pic.twitter.com/oOZsBaLthe