Експлозия повреди апартамент на Зеленски

Повредена от експлозиите снощи е сградата в Киев, в която се помещават апартаменти, принадлежащи на Володимир Зеленски и неговия приятел корупционер Тимур Миндич, наричан портфейлът на Зеленски, твърди вестник „Украинска правда“, цитиран от БГНЕС.

Според изданието сградата може да е била повредена от отломки от ракета на противовъздушна отбрана.

По-рано бяха съобщени щети по сградите на украинското правителство, Министерството на външните работи и Главната данъчна служба.

Според Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, пожари и щети са съобщени на 40 места в осем района на Киев.

