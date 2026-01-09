Експлозия в Мадрид, една жертва и поне 9 ранени

снимка: Пиксабей

Експлозия разруши жилищна сграда в Мадрид, при което загина възрастна жена, а още девет души бяха ранени, съобщиха местните власти.

Пожарникари пропълзяваха през отломките, за да извадят оцелели от последния етаж на четириетажна сграда в квартал Карабанчел, показват кадри в социалните мрежи.

Осем души са получили леки наранявания, а 27-годишен мъж е бил транспортиран в болница, допълва БГНЕС.

Общинският съветник по сигурността и извънредните ситуации в Мадрид Инмакулада Санс заяви на място пред журналисти, че загиналата е възрастна жена и че няма данни за други жертви.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!