Експлозия в Мадрид събори сграда

Кадър Стефан Людке, Туитър

Мощен взрив в центъра на столицата на Испания Мадрид преди минути.

Все още не е ясна какво точно се е случило и дали има жертви.

Цяла сграда е срината, доколкото се вижда от първите клипове.

Предполага се, но няма потвърждение, за експлозия от изтичане на газ.

Паниката в района е голяма, както се вижда от първите видеа в мрежата.

Пристига полиция.

Очаквайте продължение.

Big explosion in the centre of Madrid minutes ago. Unclear how many victims pic.twitter.com/Q4RSyCcG1J