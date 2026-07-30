Експлозия в Полша след руска атака в Украйна

Кадър Х

На фона на масираната руска въздушна атака срещу Украйна в нощта срещу 30 юли, в Люблинското войводство в Полша бяха задействани среди за ранно предупреждение, чуха се мощни експлозии, а на терен бе открит кратер, предава WP.

Полското издание съобщава, че през нощта жители на редица населени места са съобщили за силни звуци в небето. Капитан Томаш Стахира, говорител на войводското командване на Държавната пожарна служба в Люблин, потвърди информацията:

''Осигуряваме охрана на мястото, където вероятно нещо е паднало в населеното място Тарнава-Колония''.

Пожарникари и полицейски екипи започнаха претърсване с ATV на трудния и недостъпен терен между окръзите Белгорай и Люблин, където по-късно в земята сред полета и гори бе намерен кратер. Местните жители от село Търговишка описват шока от изключително силния тътен, от който прозорците са се тресяли, а един от тях споделя пред изданието: ''Никога не сме чували нещо подобно през целия си живот. Стъклата едва не излетяха'', сравнявайки удара със земетресение и добавяйки: Бе като бомба''.

След появата на военен хеликоптер над района, полицейските сили отцепиха терена, блокираха околните пътища и ограничиха достъпа до пристигането на военните експерти, които трябва да установят произхода на кратера и дали става въпрос за паднала ракета или дрон.

Инцидентът съвпадна с масирани руски удари по Украйна, при които директно попадение в къща край Кривой Рог отне живота на две деца и четирима възрастни. Един човек загина в Киев, а в Лвов бе регистрирано разрушение на жилищни сгради с ранени и хора под развалините.

During Russia’s overnight missile attack, a Russian cruise missile flew deep into Poland leaving a large crater near Tarnawa-Kolonia and Tokary villages in Lublin Voivodeship.



The impact site lies roughly 100 km from the Ukrainian border. Russia launched Kh-101 missiles… https://t.co/FvlGEL54rL pic.twitter.com/BAhQCH81CR — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 30, 2026

Редактор "Екип на Петел",

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