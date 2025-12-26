Експлозия в химически завод във Франция, загинали са двама души

Снимка Пиксабей

Двама души загинаха при експлозия в химическия завод Elkem Silicones в Сен Фонс, в департамента Рона на Франция. Броят на жертвите на експлозията в норвежкия химически завод Elkem Silicones, която стана на 22 декември близо до град Лион във Франция, се увеличи на две, съобщава AFP, цитирани от Фокус.



В петък префектурата на департамента Рона, към който принадлежи Лион, съобщи за смъртта на 55-годишен служител на Elkem Silicones. Той е откаран в болница с тежки изгаряния.



Във вторник вечерта стана известно за смъртта на 47-годишен служител. Така общият брой на загиналите от инцидента се увеличава на двама.



Според предварителни данни експлозията е станала в една от лабораториите на завода Elkem Silicones, която е причинила пожар в сграда с площ от 600 квадратни метра. Причината за експлозията в съоръжението все още не е установена.



Прокуратурата в Лион е започнала разследване за непреднамерено причиняване на телесна повреда от юридическо лице и непреднамерено убийство на юридическо лице.



През последните години заводът на Elkem в Сен Фой е бил обект на официални предупреждения от префектура Рона за нарушаване на правилата за безопасност или за съхранение на опасни вещества.

