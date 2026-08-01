Експлозия в кафене в центъра на Москва, има загинали
Кадър Фб
Експлозия е станала близо до лятно кафене на Кудринския площад в центъра на Москва до един от небостъргачите на Сталин, в резултат на което трима души са загинали, а 15 са пострадали, съобщи московското Главно управление на министерството на вътрешните работи, съобщи БТА, позовавайки се на ТАСС.
"Служители на столичното Главно управление на МВР на Русия работят на мястото на случилото се в района на Кудринския площад. Според наличната информация днес около 20:10 часа близо до лятно кафене е станал взрив, в резултат на който трима души са загинали, а 15 са получили наранявания с различна степен на тежест", заявиха от пресслужбата на управлението.
Според непотвърдени публикации в мрежата в съседен ресторант в момента се е празнувал рожден ден на руски генерал.
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