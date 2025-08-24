Експлозия в магазин за играчки в центъра на Москва

Снимка Pixabay

Един загинал и най-малко двама ранени, когато газова бутилка е експлодирала в емблематичен магазин за играчки в Москва, съобщи държавната информационна агенция РИА Новости, позовавайки се на службите за спешна помощ, предаде Ройтерс, цитирани от БТВ.

Експлозията е станала в Централния детски магазин, известен на повечето руснаци като „Детски мир“.

Той се намира на същия площад, на който е и централата на Федералната служба за сигурност (ФСБ), основният наследник на КГБ от съветската епоха.

Сградата на играчката, в която се намират и редица ресторанти и магазини, е била евакуирана, съобщиха руските информационни агенции.

