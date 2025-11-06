Експлозия в завод за водород и азот в Мисисипи причини изтичане на амоняк
Експлозия в завод за производство на водород и азот в Мисисипи е причинила изтичане на амоняк и е принудила жителите на околните райони да се евакуират, предаде Асошиейтед прес, цитирана от Дарик.
Губернаторът на Мисисипи Тейт Рийвс заяви в публикация в "Екс", че службите за спешна помощ от целия щат реагират на изтичането на безводен амоняк в завода на Си Еф Индъстрийс северно от град Язу.
Няма съобщения за загинали или ранени, каза той.
"Благодаря на всички служби за спешна помощ и мениджъри по спешни ситуации в Мисисипи за бързата реакция на изтичането", каза той.
Министерството на околната среда на Мисисипи заяви в публикация в "Екс", че "операциите по мониторинг на въздуха са в ход и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира обществената безопасност".
Безводният амоняк се използва като тор, за да осигури азот за царевични и пшенични растения. Ако човек докосне амоняка в газообразна или течна форма, може да получи изгаряния, посочва АП.
