Експлозия в завод за водород и азот в Мисисипи причини изтичане на амоняк

Кадри Youtube

Експлозия в завод за производство на водород и азот в Мисисипи е причинила изтичане на амоняк и е принудила жителите на околните райони да се евакуират, предаде Асошиейтед прес, цитирана от Дарик.

Губернаторът на Мисисипи Тейт Рийвс заяви в публикация в "Екс", че службите за спешна помощ от целия щат реагират на изтичането на безводен амоняк в завода на Си Еф Индъстрийс северно от град Язу.

Няма съобщения за загинали или ранени, каза той.

"Благодаря на всички служби за спешна помощ и мениджъри по спешни ситуации в Мисисипи за бързата реакция на изтичането", каза той.

Министерството на околната среда на Мисисипи заяви в публикация в "Екс", че "операциите по мониторинг на въздуха са в ход и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира обществената безопасност".

Безводният амоняк се използва като тор, за да осигури азот за царевични и пшенични растения. Ако човек докосне амоняка в газообразна или течна форма, може да получи изгаряния, посочва АП.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!