Екстрадират Стоян Мавродиев от Сърбия днес

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Доскоро укриващия се от правосъдието бивш изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев се очаква днес да бъде екстрадиран от Сърбия.

Миналата седмица сръбски съд реши, че той може да бъде предаден на българските правоохранителни органи, след като и самият ексбанкер е обявил, че иска доброволно да се върне в страната, пише novini.bg.

Мавродиев беше обявен за издирване покрай разследване на антикорупционната комисия, стартирало през август 2024 г., за присвояване на кредити за 150 млн. лв. от ББР. През юни т.г. той беше арестуван в Белград.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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