Екстремен риск от пожари в Гърция, Атика и Евия под тревога от категория 5

Пиксабей

Органът за координация на гражданската защита на Гърция проведе заседание с участието на министъра по климатичните кризи и гражданската защита Евангелос Турнас. На срещата бяха разгледани превантивните мерки във връзка с очаквания екстремен риск от възникване и разпространение на горски пожари в събота.

Столичният регион Атика и остров Евия, разположен североизточно от Атина, ще бъдат поставени под най-високата степен на пожарна опасност – категория 5, която обозначава изключителен риск. Това е едва вторият подобен случай от началото на летния сезон. В същото време редица други райони на страната остават под предупреждение от категория 4, съответстваща на много висок риск от горски пожари, предаде БГНЕС.

Според метеорологичните прогнози в събота в части от Гърция се очакват бурни ветрове, които ще създадат допълнителни предпоставки за бързо разпространение на огнените стихии. Очаква се в неделя интензивността на вятъра постепенно да отслабне.

Неблагоприятните метеорологични условия доведоха в петък до прекъсване на фериботните превози в гръцките пристанища, като част от планираните курсове бяха отменени. Компетентните власти препоръчват на пътниците своевременно да се информират за актуалното разписание чрез пристанищните администрации или фериботните оператори.

Здравните власти отправиха призив към гражданите да спазват необходимите предпазни мерки, като подчертаха, че димът от горските пожари може да бъде пренесен на значителни разстояния от вятъра и да засегне райони, отдалечени от активните огнища. На жителите на засегнатите райони се препоръчва да останат по домовете си, да държат прозорците затворени, да поддържат подходяща температура в помещенията и да ограничат пътуванията до неотложните случаи.

По данни на гръцката противопожарна служба към петък следобед на територията на страната са горели повече от 70 горски пожара, като приблизително две трети от тях са възникнали през последните 24 часа.

Редактор "Екип на Петел",

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