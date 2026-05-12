Еквадорец спечели четвъртия етап на Джирото

Еквадорецът Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колоездачната Обиколка на Италия от Катандзаро до Козенца, давайки тласък на отбора на ОАЕ Emirates, който претърпя няколко неуспеха от началото на състезанието.

Досегашният носител на розовата фланелка - уругваецът Томас Силва, отстъпи лидерската позиция в генералното класиране на италианеца Джулио Чиконе (Lidl-Trek), който завърши трети в този четвърти етап, първият в Италия след трите дни в България.

Победителят в етапа Нарваес пресече финалната линия за време 3:08.41 часа. Втори в етапа с дължина 138 км остана Орлиус Аулар от Венецуела, а трети е Чиконе, двамата със същото време на победителя, предава Трафик нюз.

В генералното класиране Чиконе е начело с общо време 16:18.51 часа, следван от Ян Кристен (Швейцария) на 4 секунди и Флориан Щорк от Германия със същото време.

В сряда хълмистият пети етап ще отведе колоната от Прая а Маре до Потенца.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

