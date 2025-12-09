Екзекутираха топ мениджър, взел около 134 милиона евро от подкупи

Кадър Youtube

Бивш топ мениджър беше екзекутиран в Китай за предполагаемо приемане на подкупи. Китайските медии съобщaват, че смъртната присъда срещу Бай Тиенхуей е била изпълнена във вторник, предаде "Билд", цитирана от bTV.

Той е бил управляващ директор и управител на две дъщерни дружества на държавната компания за управление на финансови активи China Huarong.

Мъжът беше обвинен, че е приел подкупи на обща стойност около 1,1 милиарда юана (134 милиона евро) между 2014 и 2018 г., докато е бил на различни позиции.

Неговият случай привлече вниманието на китайското общество.

Бай получи присъдата си "екзекуция" през май 2024 г. Съдът взе решението за нея заради извънредно големия размер на подкупите.

Мениджърът е злоупотребил с висшите си позиции и според държавната телевизия е причинил „изключително големи вреди на интересите на държавата и народа“ с престъпленията си.

Бай обжалва присъдата си, но съдът отхвърли жалбата му през февруари тази година. Впоследствие Върховният съд потвърди смъртната присъда на мъжа. Преди екзекуцията си осъденият се срещна с роднини.

