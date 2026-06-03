Ел Паис: След 4 години Путин още вярва в "неизбежната победа". Война с ЕС ще му даде възможност да обяви мобилизация

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В Москва сравняват ЕС с нацистка Германия. Ескалация срещу Съюза би позволила на Кремъл нова мобилизация. Въпреки че това са опасни месеци, в Русия цари усещане за спокойствие. Надеждите на Кремъл, че Доналд Тръмп ще му поднесе Украйна на тепсия, са се изпарили, войната е кръвопролитие за Русия без стратегически победи, а силите за сигурност засилват контрола си над държавата на няколко месеца от парламентарни избори, които се представят като референдум за Владимир Путин. Перспективата за ескалация на военните действия не се пренебрегва в Русия. Както срещу Европа, която Москва приравнява с нацистка Германия и която би могла да бъде претекст за още по-голямо въвличане на руското общество във войната; така и срещу Украйна, която бомбардира още по-жестоко. Руският лидер казва, че вярва в "неизбежна победа", но ходът на войната сочи обратното, пише El Pais, цитира днес.бг

Решението е в ръцете му и той не дава признаци, че ще се откаже от някоя от целите си.

Украинските въоръжени сили също помрачиха началото на едно от най-важните събития на годината за Кремъл - Международния икономически форум в Санкт Петербург, който започва тази сряда и ще продължи до събота. Огромна колона дим се издигаше над града в този ден на откриването пред погледите на хилядите посетители на събитието, голяма част от които са чужденци. Няколко души са ранени при атаки с дронове срещу енергийна и пристанищна инфраструктура в районите Кронщат, Киров и Красноселск, според губернатора на града Александър Беглов.

Най-малко петдесет дрона са свалени, а десетки полети са отменени на международното летище на града поради опасността, представлявана от самолета. Руският президент Владимир Путин ще говори в петък в обширно обръщение относно вътрешната ситуация в страната и войната ѝ с Украйна. Това е петата година от войната. На 24 февруари 2022 г. Путин нарежда на войските си да свалят правителството на Володимир Зеленски и да установят марионетен режим в разоръжена Украйна. Но силите му остават блокирани в региона на Донбас на изток.

Главното завоевание на Кремъл, ивицата територия, свързваща южна Русия с Крим, вече не е безопасно за конвоите му поради атаки от свръхмодерни дронове Hornet, а Илон Мъск лиши руската армия от компаса ѝ: сателитната мрежа Starlink. Междувременно служители от Централната банка на Русия и Министерството на финансите предупреждават Путин, че военните разходи, които представляват около 40% от националния бюджет, стават неустойчиви, според документ, разкрит от Bloomberg и потвърден от независими руски медии. Кремъл започна нахлуването си като "специална военна операция", която остави цивилното население без участието на противника, но през септември 2022 г. трябваше да предприеме принудителна мобилизация на войници, за да стабилизира фронта.

Оттогава Кремъл избягва повтарянето на това травмиращо преживяване, като предлага астрономически заплати за доброволчество, но този набор от доброволци не е неограничен. И не са останали много затворници за набиране, тъй като вече е намалил капацитета на затворите с 39%.

Разликата с 2022 г. е, че Кремъл е прекарал години в подготовка на всички механизми за друга евентуална мобилизация, включително затваряне на границата, и сега е наредил на службите си за сигурност да имат готов механизъм за прекъсване на целия достъп до интернет за руснаците, без да се изключва системата за електронно управление, считано от 1 юли. В този контекст ескалацията на конфликта може да послужи като възможност за Кремъл да мобилизира насилствено руското общество. Високопоставени служители и пропагандата засилиха заплахите за ескалация, а в Държавната дума някои депутати, като бившия генерал Андрей Гурулев, открито призовават за подновена мобилизация пред лицето на технологичното превъзходство на Украйна.

Бившият президент Дмитрий Медведев заяви през април, че всички европейски военни компании, доставящи оръжия на Украйна, са "потенциални цели"; базираната в Мадрид компания Oesía е специализирана в технологии с двойно предназначение. Миналата седмица, след като няколко души бяха ранени в Румъния, членка на НАТО, при катастрофа с руски дрон, той заплаши Европейския съюз с тези думи:

"Граждани на ЕС, трябва да осъзнаете, че вашите власти едностранно започнаха война срещу Русия. Затова бъдете бдителни и не се изненадвайте от нищо; вашият спокоен сън е свършен."

Москва също така отправи няколко обвинения, за да подкрепи идеята за ескалация,

без да предостави доказателства. Федералната служба за сигурност (ФСБ) заяви, че нейните водолази са открили няколко мини на газов танкер, който е бил прикрепен "в страна от НАТО", посочвайки Белгия. Известният руски експерт, бивш директор на Московския център Карнеги, Дмитрий Тренин, обвинява Европа за напрежението, което Русия изпитва в Украйна. Според Тренин, Старият континент не се стреми към "нахлуване в Русия като Хитлер и Наполеон", а по-скоро "да изчерпи руските ресурси, като подкрепя киевския режим и държи силите обездвижени".

Друга колонка, публикувана в свързаното с Кремъл списание Global Affairs, допълнително разпали дебата в Русия. Нейният автор, Василий Кашин, подчертава, че "целта за ликвидиране на антируския режим в Украйна е непостижима без пълна и продължителна окупация на цялата страна, а това е технически невъзможно за Русия с настоящата специална военна операция". За разлика от други експерти, които се застъпват за ескалация, Кашин предлага споразумение за "защита на руската територия, забрана за присъединяване на Украйна към военни блокове и някои ограничения върху въоръжените ѝ сили". Тръмп, фокусиран върху Латинска Америка и Иран, спря да доставя оръжия на Киев и настоява Европа да ги купува от Вашингтон.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се оплака, че "само шест или седем държави споделят това тежко бреме". Според анализатора войната с Европа е осъществима, въпреки че възможността е "ниска", защото "рисковете са твърде големи, включително използването на ядрени оръжия".

Експертът предполага, че конфликтът в Украйна ще остане задълбочен и че санкциите срещу Русия постепенно ще се увеличават. В най-оптимистичния сценарий ще има примирие, но дългосрочната му устойчивост е съмнителна. И в трите случая заплахата от война ще надвисне над Европа години наред.

Редактор "Екип на Петел",

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