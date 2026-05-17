El Pais: В Израел очакваха, че печелят, но тогава се появи България

Стотици израелци пристигат, без особен оптимизъм, в решаващия момент на финала на Евровизия. Те гледат от почти четири часа на четири гигантски екрана, които кметството на Тел Авив е поставило специално за случая до плажа, на открито. Почти 2:00 ч. сутринта е и само най-ентусиазираните остават в страна, която във всяко състезание се стреми да проектира образа, в който иска да се отрази и който другите биха видели в него: само един сред многото, пише авторитетният испански ежедневник El Pais.

Водещите са напът да разкрият резултатите от общественото гласуване, най-добрият им шанс да се изкачат от осмото място, на което журито ги е поставило. Настъпва тишина. Някои покриват устата си с ръце в знак на напрежение, докато други се държат за ръце. Присъдата (220 точки, втори след Румъния) ги изстрелва на върха на класацията и еуфорията избухва в Тел Авив.

Група развява националното знаме, докато започват да скандират „Ерец Израел!“ (Земята Израел). Много от наблюдаващите състезанието, седнали, стават и се приближават до гигантски екран. Виковете на ентусиазъм се усилват с елиминирането на състезателите. „Напред, Израел!“, казва единият. „Твоя е [победата], Ноам [Бетан, представителят на страната], твоя е!“, вика друг.

Победата е на една ръка разстояние.

Остава само България, фаворитка на журито. Стрелката, която напрегнато проследяваше точките на публиката, спира точно преди да изравни резултата на Израел, а тълпата, събрана около екрана, заплашва да избухне от радост. Секунда по-късно те осъзнават, че не е свършило, и настъпва разочарование. България завършва с 312 точки, печелейки, а Тел Авив се отдалечава за 20 секунди от петата победа на Израел на Евровизия (и то в толкова спорно издание), за да завърши на второ място.

Една жена избухва в сълзи.

„Победата беше наша, наша беше...“, казва тя на сина си, който я утешава. Друг мъж се хвърля на земята, ругаейки. Повечето обаче омаловажават загубата и продължават да скандират името на страната и песента, с която тя се състезава, „Мишел“.

26-годишният Ели Изон беше сред онези, които не бяха разочаровани, отбелязва El Pais.

„Не е лошо да си втори. С целия антисемитизъм по света и всички страни, до които не можем да пътуваме, стопля сърцето да видим, че все още има толкова много хора, които ни обичат“, казва той, игнорирайки противоречията около гласуването, включително предупреждението от главния изпълнителен директор на конкурса Мартин Грийн относно рекламите, в които Бетан поиска всичките 10 възможни гласа, пише novini.bg.

Сиван, с година по-млада, също е доволна от крайния резултат, две места по-високи от прогнозираните. От една страна, казва тя, защото Тел Авив няма да бъде домакин на конкурса през 2027 г. и организирането му „е много скъпо“. От друга страна, защото това показва, че страната ѝ продължава да получава значителна подкрепа по целия свят, въпреки че пет държави (включително Испания) бойкотираха състезанието именно заради участието на Израел, жест, който – добавя тя – не означава нищо за нея.

„Почти по-добре, дори. Нека си останат там. Не е като тези, които ни бойкотират, да се справят много добре в музикално отношение“, казва тя, цитирана от испанското издание.

