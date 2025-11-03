Елекса, която замени синята коса с хиджаб и халка, отправи апел към българските родители

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Интернет звездата у нас Елекса замени цветните кичури и впитите дрехи с хиджаб. През август феновете ликуваха, че тя се е завърнала. Тя стана любимка на тийнейджърите по време на ковид пандемията. Но тя изненадващо се появи с хиджаб и тръгнаха слуховете.

Преди бях известна с цветната си коса и танците, а днес крия косата си, а в интернет качвам клипчета с готвене, рисуване и неща от живота, а може би скоро отново и гейминг, разказва тя пред Нова тв.

Аз съм Рамадан - съпругът на Елекса. На 30 години съм и в момента уча арабистика. Също така пиша стихоове и имам две стихосбирки, коментира той.

В средата на 2021 година имах близо 800 000 последователи в Тик - ток и още 200 000 в Инстаграм и още 170 000 в ютуб. Тогава обаче имах духовно изживяване, което ме накара да се замисля какво правя с живота си и дали това, което правя е правилно и дали давам добър пример на всички тези хора, които ме гледат. Тогава започнах да се интересувам от духовност - минах през медитации, йога, христиански пост, ислям. Всичко беше насочено към мистичната част на тези религии. Интересувайки се от исляма намерих много отговори на въпроси, от които съм се интересувала през целия си живот и когато се убедих в пътя си, реших да се оттегля от социалните мрежи, тъй като двете неща са несъвместими, разказва Елекса.

Беше ме срам от провокативното ми поведение в Тик-ток, посочи тя.

Рамадан е българин, мюсюлманин - помак. За него тръгват всякакви слухове, които Елекса отхвърля.

На 25 март се запознахме и след месец решихме да се оженим. Нещата станаха много бързо, бързо се сближихме. Така на 25 май се оженихме, разказва той.

Двойката очаква и първото си дете.

Реших да се завърна в социалните мрежи, защото тази моя промяна към по-добро, би могла да бъде пример за много деца. Не само деца, но и младежи, които не знаят как да се върнат в пътя. Но никога не е късно. Освен това искам да говоря и за лошите страни на социалните мрежи, коментира младата жена.

Посланието ми е към родителите на децата, които гледат клипчета в социалните мрежи.

Моля ви, показвайте на децата си кое е правилно и кое не, защото те сами не могат да разграничат нещата. Показвайте им кое поведение е правилно, защото това, което се показва в социалните мрежи на 90% не е такова. Отделяйте внимание на децата си, защото вие изграждате тяхното бъдеще, апелира Елекса.

Моето послание е доста по-просто, коментира Рамадан. И апелира - вместо да гледате социалните мрежи, четете повече книги.

