реклама

Електрически проблем наложи самолетът на Тръмп да се върне

21.01.2026 / 08:21 1

Пиксабей

Самолетът на американския президент Доналд Тръмп се е върнал в база "Андрюс", след като екипажът е открил дребен технически проблем, съобщи Белият дом, цитиран от световните агенции.

Екипажът на Еър форс едно е установил "дребен електрически дефект" в машината, което го е накарало да се върне малко след излитането си за Световния икономически форум в Давос.

Пътуването на американския президент ще продължи с друг самолет, уточни прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит, предаде БНР.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kris (преди 41 минути)
Рейтинг: 562737 | Одобрение: 106887
Бог както го обичал да не му скрои кюляв....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама