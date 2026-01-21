Електрически проблем наложи самолетът на Тръмп да се върне

Пиксабей

Самолетът на американския президент Доналд Тръмп се е върнал в база "Андрюс", след като екипажът е открил дребен технически проблем, съобщи Белият дом, цитиран от световните агенции.

Екипажът на Еър форс едно е установил "дребен електрически дефект" в машината, което го е накарало да се върне малко след излитането си за Световния икономически форум в Давос.

Пътуването на американския президент ще продължи с друг самолет, уточни прессекретарят на Белия дом Карълайн Левит, предаде БНР.

