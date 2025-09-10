Електроинженер сложи край на спора: Да включваме ли бойлера през нощта

Пиксабей

Бойлерът е незаменим уред за много домакинства – той може да осигури необходимата топла вода в точното време. Но той е и един от елекроуредите у дома, които имат най-висок разход на електроенергия. Много домакини имат навика да изключват бойлера вечер. Струва ли си това да се прави и наистина ли ще доведе до по-ниски сметки за ток, предаде Пловдив 24



Заслужава ли си изключването на бойлера вечер?



Много домакинства търсят начини да намалят потреблението на електроенергия, за да спестят пари. Някои хора се замислят дали да изключат бойлера вечерта, защото той консумира доста електроенергия. Струва си да направите това само ако имате по-стар модел, който няма съответен бутон за включване/изключване.



Но има важни съображения относно това дали да изключите бойлера или не. Едно от основните е, че той да се изключва само ако се използва, както и при липса на централно водоснабдяване.



Известно е, че съвременните бойлери имат добра топлоизолация, а експлоатицията и функцията им е достатъчно оптимизирана. Изключването вечер на бойлер, който се използва ежедневно, няма да доведе до спестявания, а напротив, до значително по-висок разход на енергия. В случая уредът ше изразходи повече ток за подгряване на водата, отколкото за поддържане на зададеното ниво на температура.



Следователно въпросът дали да изключите бойлера през нощта няма практическа основа и няма да осигури никакви спестявания. Всичко, което в крайна сметка получавате, е загуба на време и удобство, както и по-висок разход на електроенергия за подгряване на водата.



Как да изберем най-подходящия бойлер



Трябва ли да изключите бойлера, ако няма вода - важно е да знаете



При използването на бойлер трябва да се отбележи още един важен момент. Ако водата, която се събира в бойлера, е източена и дълго време той остава "сух“ ( това се случва при прекъсване на централното водоподаване, авария или рядко изполване на бойлера), тогава уредът трябва да се изключи . Ако това не бъде направено, има голяма вероятност нагревателният елемент да се повреди. Резултатът е скъп ремонт.







Какво още трябва да знаете за употребата на бойлер?



Ако монтирате сами бойлера, не забравяйте да проверите дали уредът не тече, преди да го използвате за първи път. Първо напълнете напълно резервоара с вода. След това трябва внимателно да проверите всички връзки. Ако има капки, нагревателят трябва да се инсталира отново.



Когато включите уреда за първи път, не настройвайте максималното ниво на нагряване. Температурният сензор или дори термостатът може да се повреди. Ако вашият нагревател изисква заземяване, не забравяйте да го заземите. Не включвайте и изключвайте устройството твърде често. Това може да повреди електрониката.



Не забравяйте за редовната профилактика. Не изключвайте уреда, докато водата се загрява. При отсъствие от дома за дълъг период от време е препоръчително да изключите захранването. От време на време пускайте уреда на максимална температура, за да предотвратите развитието на вредни микроорганизми. Бактериите и гъбичките, които са се настанили в резервоара на вашия бойлер, могат да придадат на водата миризма на плесен.







Не източвайте бойлера, ако ще отсъствате за кратко - празният резервоар ще ръждясва по-бързо. Не включвайте празен бойлер, веднага ще изгори.



Проточните бойлери трябва да се монтират възможно най-близо до водозаборната точка и да са оборудвани с филтри за пречистване на водата. Те не могат да се използват в студени, неотопляеми помещения. Ако налягането на водата е ниско, можете да изберете по-ниска температура на нагряване.



Застоялата вода, загрята от 20 до 45 градуса, е благоприятна среда за размножаване на доста опасна бактерия, наречена легионела. Бактериите влизат в резервоар с чешмяна вода. Тази бактерия е нежелан обитател на бойлера и трябва да се борите с нея.



Легионела, въпреки че може да оцелее и да се размножава в относително топла вода, не понася вода, по-гореща от 55°C. В него тя загива за 5-6 часа, а при максимална температура на нагряване на котела (около 60 °C) бактерията загива за половин час.

