Електронен обмен ще опростява митническата обработка на товари и стоки в родните пристанища

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Правителството прие постановление, с което се регламентира използването на Национална система за електронен обмен на информация в пристанищата за обществен транспорт в българските морски пристанища (Port Community System - PCS). Промените засягат Наредбата, е която се урежда граничния, митническия, здравния, ветеринарномедицинския и фитосанитарния контрол в пристанищата.

Цифровата платформа е разработена от ДП „Пристанищна инфраструктура“ със средства по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. PCS осигурява интелигентен и сигурен обмен на данни между държавните органи, пристанищните оператори и ползвателите на пристанищата, като въвежда принципа на еднократното подаване на информация и автоматизира ключови логистични процеси.

С приетите промени се определят функциите на системата, взаимодействието й с други национални информационни платформи, кръгът от ползватели и изискванията за сигурност и защита на данните. Постановлението включва и редица прецизиращи изменения в Наредбата с цел по-голяма яснота, съответствие със законодателството и улеснение за икономическите оператори, посочват от пресцентъра на Министерски съвет.

Очакваният ефект е значително опростяване на административните процедури при митническата обработка на товари и стоки, както и по-ефективен граничен контрол чрез електронен обмен на информация в морските пристанища за обществен транспорт.

Редактор "Екип на Петел",

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