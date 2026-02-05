Елен Колева за Калин Терзийски: Душата му сега е много по-спокойна

кадри bTV, Фейсбук

редактор Веселин Златков

Елен Колева, която сега се представя като Елена Калевска, коментира по bTV смъртта на писателя Калин Терзийски, с когото има дълга и емоцианално връзка в миналото.

„Душата му сега е по-спокойна. Винаги ще съм благодарна за тази среща, защото аз научих много неща от него, свързваше ни поезията”, каза актрисата, която в момента е се занимава с космоенергетика.

„Калин е много чиста душа. Той беше непримирим с живота тук, не в духовен план”, добави тя.

„Смъртта е просто трансформация. Аз съм се срещала много пъти със смъртта в живота си и не вярвам, че това е края. Душата и духът са безсмъртни”, каза още Елена Калевска, която нашироко говори за принципите и приложенията на космоенергетиката в студиото на „Преди обед”.

