Елена Петрова празнува рожден ден на 1-ви ноември
снимка: Булфото
Една от най-обичаните български актриси днес става на 50.
Елена Петрова е българска актриса.
Родена на 1 ноември 1975 г.
Завършва театралния клас „4 х С“ при Николай Георгиев. Следвала синтетично сценично изкуство в Пловдивския университет.
Работи в Народния театър „Иван Вазов“. Участва в спектаклите „Ах, този джаз“, „Благородният испанец“, „Любовници“, „В полите на Витоша“, „Нора“, „Преспанските камбани“, „ГОЛЕМАНОВъ“, „Осъдени Души“.
Заедно с Димитър Павлов е водеща на втория сезон на шоуто „Dancing Stars“ по bTV и НТВ в И аз го мога.
Омъжена за Аристотелис Фотилас. Има две деца — Александър и Изабела
