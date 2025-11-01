Елена Петрова празнува рожден ден на 1-ви ноември

снимка: Булфото

Една от най-обичаните български актриси днес става на 50.

Елена Петрова е българска актриса.

Родена на 1 ноември 1975 г.

Завършва театралния клас „4 х С“ при Николай Георгиев. Следвала синтетично сценично изкуство в Пловдивския университет.

Работи в Народния театър „Иван Вазов“. Участва в спектаклите „Ах, този джаз“, „Благородният испанец“, „Любовници“, „В полите на Витоша“, „Нора“, „Преспанските камбани“, „ГОЛЕМАНОВъ“, „Осъдени Души“.

Заедно с Димитър Павлов е водеща на втория сезон на шоуто „Dancing Stars“ по bTV и НТВ в И аз го мога.

Омъжена за Аристотелис Фотилас. Има две деца — Александър и Изабела

