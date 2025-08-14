Елена Поптодорова каза най-смущаващото на срещата на Тръмп с Путин

кадър Нова нюз

редактор Веселин Златков

Смущаващо е, че по-голямата част от диалога на Доналд Тръмп и Владимир Путин ще бъде на четири очи, това заяви по Нова нюз бившият ни посланик в САЩ Елена Поптодорова. Тя заяви, че така никога няма да разберем какви ангажименти са поели държавните глави.

Необходимо е Тръмп да може да каже „не” на Путин, обясни Поптодорова. Тя подчерта, че руският президент вече има самочувствието на победител, защото е получил своята двустранна среща.

Според Поптодорова не е ясно точно с какво намерение отива Тръмп на срещата с Путин. Тя коментира, че последното изявление на американския президент е, че ще се опита да разбере какво се е променило в руския му колега. Всяка прогноза за изхода от срещата е рискована, допълни бившата посланичка в САЩ.

