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Елена Йончева със сигнал до Европол и Интерпол за политическа злоупотреба с лични данни и полицейско сътрудничество

18.07.2026 / 16:54 5

Снимка: Булфото

Евродепутатът Елена Йончева изпрати сигнал до Европол и Интерпол заради политически мотивираната злоупотреба с данни от PNR системата и механизми за международно полицейско сътрудничество от страна на българското МВР.

"Информацията и официалните документи, публикувани наскоро от министъра на вътрешните работи на България, пораждат сериозни опасения, че тези инструменти са били използвани за политически мотивирани цели, извън строгата правна рамка, установена съгласно правото на Европейския съюз", пише тя.

Според Йончева публично разкрити от министъра на вътрешните работи документи, показват, че Главната дирекция за борба с организираната престъпност на България е започнала оперативно разследване относно международното пътуване на член на българския парламент и други лица, предава Нова телевизия. От публикуваната информация става ясно, че целта не е била разследване на конкретно терористично престъпление или друго тежко престъпление, а по-скоро събиране и анализ на данни, свързани с пътувания, лични контакти, бизнес дейности и финансови движения. Според документите, българските власти са поискали и обработили PNR записи, обхващащи периода от 15 юни 2018 г. до 15 юни 2026 г., като едновременно с това са активирали каналите за международно полицейско сътрудничество. Посочва се още, че "Оперативно-разследващите дейности и анализът на постъпващата информация продължават и в момента".

"Особено обезпокоителен е фактът, че публично разкритите документи не съдържат никакви индикации за прокурорско решение или съдебно разрешение, обосноваващо събирането и обработката на такива чувствителни лични данни или активирането на канали за международно полицейско сътрудничество. Използването на PNR данни е строго регламентирано от Директива (ЕС) 2016/681, която ограничава обработката им изключително до предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления. Съдът на Европейския съюз последователно е постановявал, че всяка намеса в основните права на неприкосновеност на личния живот и защита на данните трябва да е в съответствие с принципите на законност, необходимост и пропорционалност и да бъде придружена от ефективни гаранции", се казва още в официалното писмо на Елена Йончева.

Евродепутатът посочва, че данните от PNR и международното сътрудничество в правоприлагането никога не трябва да се превръщат в инструменти за политическо наблюдение, събиране на разузнавателна информация срещу политически фигури или намеса в демократичните процеси.

Елена Йончева изрази готовност да се срещне с представители на Европол и Интерпол, за да представи подробности и да обсъди сериозността на тези злоупотреби с тях.

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Коментари
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Серж (преди 4 минути)
Рейтинг: 245406 | Одобрение: 49801
Мръсна комунистическа пачавра!
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ПЕКАРЯ (преди 6 минути)
Рейтинг: 7036 | Одобрение: -369
Тази червена кукумявка, дали е подала сигнали до Европол и Интерпол за злоупотребите на свекъра и с Европейски средства с които е построил КЪЩА ЗА ГОСТИ, която не е функционирала по преднажначение и ЕДНА МИНУТА.
ЧЕРВЕНИТЕ БОКЛУЦИ, СА НАЙ ДОЛНИТЕ, ЛИЦЕМЕРНИ И КРАДЛИВИ ИЗРОДИ НА ТОЗИ СВЯТ.
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уйчо (преди 24 минути)
Рейтинг: 135309 | Одобрение: 9529
всички депутати от деписе с български имена са се продали и са за трепане!
1
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MrBean (преди 26 минути)
Рейтинг: 232124 | Одобрение: -2116
Тя е! Тя е депутат от ДПС! Евродепутат! В някои скандинаваски страни,дори и Испания депутати и министри всяка седмица публикуват отчет къде са били... А това ,че и тя се е возила на чЕстни самолети е друг въпрос!
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село варна (преди 29 минути)
Рейтинг: 36569 | Одобрение: 604
Изявава се като адвокат на Пеевски 

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