Елените беше любимият курорт на Стоичков

Футболната легенда Христо Стоичков най-много от цялото българско Черноморие обича да почива в курорта Елените, пише България Днес.

За посещенията му там разказва популярният хотелиер и ресторантьор Пламен Сомлев, познат като Пако.

"Ще се оправят нещата, ще се моблизират екипите и наносите ще бъдат разчистени. Аз съм положителен човек и опитвам да мисля само хубави неща. Туристите ще продължат да идват", убеден е Сомлев.

