От Регионалната дирекция за строителен контрол във Варна за две седмици ще извършат проверка на хотелския комплекс "Астория" заради съмнения, че е незаконен. Край Варна се появи незаконен град, а край Несебър си имат мъртъв град. Осем месеца след наводнението, при което загинаха четирима души, курортът "Елените" тъне в кал и разруха. Жителите бедстват без ток, вода и канализация.

Коритото на реката и стесненият колектор са задръстени от наноси, дървета и камъни. Междувременно от РДСК започват проверка на законността на един от хотелските комплекси там.

А какво се случва в курорта "Елените" видя кореспондентът на БНР в Бургас. Протест на собственици на имоти посреща в центъра на курорта. Летният сезон започна, но "Елените" приличат на призрачен град. От сградите стърчат кабели, електрическите табла са отнесени от водата, тръбите на канализацията на места също липсват, в центъра на комплекса кал и тиня са събрани накуп и оградени с телена ограда, мостът над реката е разрушен, а реката изглажда така, все едно наводнението е било вчера.

Хотел "Негреско", който първи е посрещнал ударната вълна, е без прозорци и с разрушена мазилка. До хотела се виждат два изоставени багера, потънали в кал, и кола, качена върху натрупани камъни. Освен че хората живеят без ток и вода, те се притесняват, че топлото време ще донесе в курорта зарази, бактерии и плъхове.

Кой е виновен, всички знаем, но сега е важно инфраструктурата да започне да се възстановява, с болка обяснява Стоян Атанасов. Той е капитан на кораб. Купил е на "Елените" за своите деца три апартамента.

Собствениците на курорта - дружеството "Виктория груп", зад което стоят известното семейство Арабаджиеви, отказват да се срещнат с бедстващите хора. Междувременно те подготвят хотела си "Роял касъл" да отвори и посрещне туристи това лято.

Хората се възмущават и заплашват, че ще блокират туристите и няма да ги допуснат до базата. Сдруженията, които собствениците на имоти създадоха, искат да подпишат споразумение с фирмата "Виктория груп".

Осем месеца жителите на курорта обикалят държавните институции и молят за помощ. Какви отговори получават те и за какво настояват, споделят Маншук Тоганбаева от Казахстан и Татяна Титова от Украйна. Председателят на сдружението "Обществен съвет – Несебър" Кръстьо Пеев също отправи призив към институциите.

Да се разшири коритото на реката, да се почисти канално-помпената станция и да започне възстановяването на канализацията са неотложни задачи пред държавата и местната власт, които могат да упражнят контрол върху частното дружество, стопанисващо курорта.

Междувременно хотелите около плажовете на комплекса се подготвят за сезона, разказа собственик на ресторант на плажа.

А хотел "Негреско" няма да бъде проверяван, обяснява временно изпълняващият длъжността директор на дирекцията в Бургас Кети Вълкова.

Проверките на "Елените" продължават, търсенето на виновни лица също, а докато държавата, оплетена в собствения си бюрократичен хаос, се опитва да създаде ред, беззаконието по морето продължава да властва.

