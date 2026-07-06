Еленко Божков: Изграждането на АЕЦ „Белене“ съвместно с Украйна е изключително добра възможност

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Изключително добра идея на министър - председателя, която ще реши няколко проблема. Така Еленко Божков, енергиен експерт и бивш зам.-министър на енергетиката, коментира за БНР предложението на премиера Румен Радев, отправено към Володимир Зеленски България и Украйна да построят заедно АЕЦ "Белене" с европейски средства, а после България да доставя атомен ток на Украйна.

Технически преноса на произведената електрическа енергия е напълно възможен, обясни Божков в предаването "12+3".

Така енергийният експерт смята, че може да бъде решен проблема със снабдяване с електрическа енергия на Украйна, както и този с оборудването, доставено за двата блока на АЕЦ "Белене".

В Програмата на "Прогресивна България" е заложено, че трябва да се използват възможностите на енергийната дипломация, напомни още той.

"В никакъв случай не трябва да се изключва паралелно с изграждането на Седми и Осми блок на АЕЦ "Козлодуй" да се мисли и да се проучва възможността за този проект на площадка "Белене" съвместно с украинската страна. Това е една много добра възможност. Ангажирането на България, Европа и Украйна ще реши изключително позитивно бъдещето на такъв проект".

Редактор "Екип на Петел",

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