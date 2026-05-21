Еленко Божков: В АЕЦ Козлодуй има изключително тревожни неща

Всички съмнения, подозрения и тревоги в енергетиката са напълно основателни. Вижда се ясно, че има подценяване и пречене на извършване на ремонтите на базови мощности в електроенергийната система. Това заяви бившият зам.-министър на енергетиката Еленко Божков в предаването „Още от деня“ по БНТ.

Възхищавам се на умереността на министъра на енергетиката г-жа Петрова. За всичко това говорех много по-рано. Тази порочна практика беше възобновена, по времето на правителството „Желязков“. Става дума за разхищаване на средства, уточни той.

В АЕЦ Козлодуй - Нови мощности има изключително тревожни неща. Подхождано е инфантилно. Хората, които се занимават там не са подготвени. Текучеството на кадри също показва, че не се работи добре и трябва да се вземат мерки, обясни Божков.

В „Мини Марица изток“ ще излязат много сериозни неща, но ще видите, пише факти.бг.

Действително има риск от загуба на 50 млрд. евро. Има един проект, който е във фаза на завършване, но върви с трудности. Значително се забавиха документи, за да могат верификаторите да работят. Сега трябва да се наваксва. Може да се очакват някакви трудности, коментира още енергийният експерт.

Не може властта на особения управител да е безконтролна. Това не отговаря на никакви правила и етика. Струва ми се, че е много по-добре е да бъде закупена една централа, като ТЕЦ Марица изток 1, отколкото Лукойл Нефтохим. Това лъжица за нашата уста ли е?, смята Еленко Божков.

По време на министър Жечо Станков турската страна сама предложи меморандум за възобновяване на разговорите за „Боташ“. И до днес не се знае какво пише в него. Сега се навлиза в една фаза на преговори на този договор, за да бъде изгоден и за нас, каза още той.

