Елиф Шафак поздрави Георги Господинов за наградата "Букър"

снимка: Publicity shot by Ebru Bilun, released by Michael Radulescu of Rusoff Agency, the literary agency for the subject, Уикипедия

Известната турска писателка Елиф Шафак поздрави Георги Господинов, който само преди минути спечели най-престижното международно литературно отличие "Букър".

"Най-искрени поздравления за Георги Господинов и Анджела Родел за спечелването на наградата "Букър". Наистина великолепна новина!", пише Шафак в туитър профила си, видя 24 часа.

Елиф Шафак също е била номинирана за "Букър" с романа си "10 минути и 38 секунди в този странен свят". Георги Господинов взима участие в премиерата на книгата ѝ "Чест" през 2012 г. в София.

Българинът получи най-престижното литературно отличие "Букър" на тазгодишната церемония по награждаване на международната награда, която се проведе тази вечер в Лондон.

Той беше първият български писател, номиниран за престижното отличие, а сега стана и първият български автор получил го.

Победителят беше обявен на официална церемония в Лондон от председателя на журито на тазгодишното издание на отличието - носителката на "Гонкур" Лейла Слимани.

"Утре е най-важният ден в България, любимият ми национален празник - денят на кирилицата, на писането и на езика. Прекрасно е, когато се празнува езикът. Честит празник! Честито чудо на езика", каза на български Георги Господинов по време на речта си, след като спечели престижното отличие.

