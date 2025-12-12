Елисавета Белобрадова: Борисов много отдавна виждаше накъде отиват нещата

кадър: Bulgaria ON AIR

Оставката на кабинета вече е депозирана, след като беше обявена от Росен Желязков по-рано днес.

Няма доволство поради простата причина, че се намираме в ситуация с абсурден бюджет с огромна катастрофална разходна част. Изпълнени сме с благодарност за хората, които излязоха и се присъединиха към протеста. Напред трябва да се работи, защото всички очакват от нас отговорен избор.

Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" Елисавета Белобрадова в "Денят ON AIR".

Според нея цялата отговорност за сегашното състояние на политическия ни живот носят ГЕРБ, ИТН, БСП, предвождани от "ДПС-Ново начало" и Делян Пеевски.

"Това са хората, които носят отговорност как и защо стигнахме дотук. Борисов много отдавна виждаше накъде отиват нещата и опитваше от клетката на Пеевски да обясни. Накрая трябваше да избира между два варианта - да бъде пленник на Пеевски и да му се случи по-лошото. Не очаквам нищо от колегите от ИТН и БСП - те се изпразниха от съдържание. Очаквах повече от колегите от ГЕРБ", обясни Белобрадова за Bulgaria ON AIR.

"Надявах се колеги с 12-17 години в парламента да разберат, че влачат не просто проектите си, а и хората в България към пропастта. Първо трябват честни и прозрачни избори, на които ще се постараем да има толкова наблюдатели, че да осигурим честни избори. Ние идваме, за да свършим работа. Кой е готов да я свърши - ще видим. Хората вече достатъчно ни познават с всичките ни грешки и интегритет. Нямам страх от никакъв бъдещ проект", изтъкна депутатът.

По думите ѝ има въпрос как ще работи съдебната система и как ще се осигури независимост на институциите - не може да има друг въпрос.

"Гласуването е огромен инструмент за намаляване възможността за платен вот. Така наречените "Джен Зи" имат голям процент на гласуване. При тях е и най-големият процент на "Не подкрепям никого". Много е важно да се гласува. Подкрепям и опцията "Не подкрепям никого". Идеята на демокрацията е да не ни харесват или да харесват когото искат, но да гласуват", убедена е Белобрадова.

Тя е категорична, че служебен премиер не трябва да бъде зам.-омбудсманът Мария Филипова. Според нея самата Рая Назарян не би искала позицията.

