реклама

Елитът на сноуборда подкрепи Малена Замфирова след тежкия инцидент в Чехия

07.03.2026 / 16:18 1

Снимка: Булфото

Елитни сноубордисти изразиха подкрепата си към 16-годишната спортистка Малена Замфирова, която пострада тежко на 3 март след сблъсък в гръб от скиор на пистата в Шпиндлерув Млин. Днес на състезание от Световната купа почти всички състезатели се появиха с по две черни ленти на всяка буза, запазена марка на състезателката, в знак на съпричастност и подкрепа, предава БГНЕС.

„Поздрави, Малена!“, извика австрийката Сабине Пайер, а италианката Елиса Фава добави: „Очакваме те скоро!“. Кураж на българката даде и Елиса Кафонт.

Братът на Малена Тервел Замфиров както и Радослав Янков също бяха с черни ленти под очилата. „Малена, за теб!“, заяви Радослав след загубата си на осминафиналите от Андреас Промегер.

Междувременно стана ясно, че състоянието на Малена се подобрява. Вчера тя трябваше да претърпи сложна хирургическа интервенция в австрийския град Грац, но операцията за стабилизиране на счупената на две места бедрена кост е отложена за понеделник. Освен бедрото, тя има и наранявания на таза и лопатката на рамото.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 1 минута)
Рейтинг: 189148 | Одобрение: 19733
Подобен атентат преди две десетилетия имаше и срещу една от най-известните ни спортистки за всички времена – Ивет Лалова,призната за най-бързата бяла жена в света, през 2004 година, с време 10.77 секунди, на сто метра бягане.Намусен:errm:Ангелче  Започват противоречиви изявления за това  дали е била блъсната от друг, дали е имало нарочно препречване или тя се е блъснала в друга състезателка.Намусен:errm:Болест Подобни противоречия ще има и в настоящия случай. ;)Намусен:errm:

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама