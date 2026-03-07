Елитът на сноуборда подкрепи Малена Замфирова след тежкия инцидент в Чехия

Снимка: Булфото

Елитни сноубордисти изразиха подкрепата си към 16-годишната спортистка Малена Замфирова, която пострада тежко на 3 март след сблъсък в гръб от скиор на пистата в Шпиндлерув Млин. Днес на състезание от Световната купа почти всички състезатели се появиха с по две черни ленти на всяка буза, запазена марка на състезателката, в знак на съпричастност и подкрепа, предава БГНЕС.

„Поздрави, Малена!“, извика австрийката Сабине Пайер, а италианката Елиса Фава добави: „Очакваме те скоро!“. Кураж на българката даде и Елиса Кафонт.

Братът на Малена Тервел Замфиров както и Радослав Янков също бяха с черни ленти под очилата. „Малена, за теб!“, заяви Радослав след загубата си на осминафиналите от Андреас Промегер.

Междувременно стана ясно, че състоянието на Малена се подобрява. Вчера тя трябваше да претърпи сложна хирургическа интервенция в австрийския град Грац, но операцията за стабилизиране на счупената на две места бедрена кост е отложена за понеделник. Освен бедрото, тя има и наранявания на таза и лопатката на рамото.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!