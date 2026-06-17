Елитни плувци идват във Варна
Снимка Община Варна
През уикенда на ПК „Приморски“ ще се проведе 5-ото издание на Международния Мастърс турнир по плуване „Варна“, организиран от ПК „Албатрос Мастърс – Варна“ със съдействието на Община Варна и Българска Мастърс федерация.
17 отбора са заявили своето участие, представени от близо 180 състезатели от България, Румъния, Унгария, Полша, Алжир, Египет.
Състезателите са разделени в различни възрастови групи от 25 до 90 години.
Програма:
Петък, 19 юни
до 17:00 ч. - регистрация
19:00 ч. - Техническа среща
Събота, 20 юни
09:30 - Начало на състезанието
1. 100м. бруст /жени и мъже/
2. 100м. гръб /жени и мъже/
3. 50м. бътерфлай /жени и мъже/
4. 400м. свободен стил /жени и мъже/
5. 4 х 50м. Свободен стил микс
16:00 Церемония по откриване
16:30
6. 200м. Индивидуално съчетано /мъже и жени/
7.50м. гръб /мъже и жени/
8. 50м. бруст /мъже и жени/
9. 100м. свободен стил /мъже и жени/
10.4х50м. Свободен стил микс мемориал
Неделя, 21 юни, 10:00ч
11. 50м. свободен стил /жени и мъже/
12. 100м. бътерфлай /жени и мъже/
13. 200м. свободен стил /жени и мъже/
14. 4 х 50 смесено микс
Трибуните на басейн „Юлиян Русев“ ще бъдат отворени за всички граждани и гости на Варна, желаещи да бъдат част от петия за Варна Международен Мастърс турнир по плуване.
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