Елитни плувци идват във Варна

Снимка Община Варна

През уикенда на ПК „Приморски“ ще се проведе 5-ото издание на Международния Мастърс турнир по плуване „Варна“, организиран от ПК „Албатрос Мастърс – Варна“ със съдействието на Община Варна и Българска Мастърс федерация.

17 отбора са заявили своето участие, представени от близо 180 състезатели от България, Румъния, Унгария, Полша, Алжир, Египет.

Състезателите са разделени в различни възрастови групи от 25 до 90 години.

Програма:

Петък, 19 юни

до 17:00 ч. - регистрация

19:00 ч. - Техническа среща

Събота, 20 юни

09:30 - Начало на състезанието

1. 100м. бруст /жени и мъже/

2. 100м. гръб /жени и мъже/

3. 50м. бътерфлай /жени и мъже/

4. 400м. свободен стил /жени и мъже/

5. 4 х 50м. Свободен стил микс

16:00 Церемония по откриване

16:30

6. 200м. Индивидуално съчетано /мъже и жени/

7.50м. гръб /мъже и жени/

8. 50м. бруст /мъже и жени/

9. 100м. свободен стил /мъже и жени/

10.4х50м. Свободен стил микс мемориал

Неделя, 21 юни, 10:00ч

11. 50м. свободен стил /жени и мъже/

12. 100м. бътерфлай /жени и мъже/

13. 200м. свободен стил /жени и мъже/

14. 4 х 50 смесено микс

Трибуните на басейн „Юлиян Русев“ ще бъдат отворени за всички граждани и гости на Варна, желаещи да бъдат част от петия за Варна Международен Мастърс турнир по плуване.

Редактор "Екип на Петел",

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