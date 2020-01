Елизабет Уорън: Аз съм основният конкурент на Тръмп за Белия дом

news.bg

Сенатор Елизабет Уорън, която е и претендент за номинацията на Демократическата партия за президентския вот през 2020 г., е убедена, че настоящият държавен глава на САЩ Доналд Тръмп се страхува най-много от нея като конкурент за Белия дом.

Това стана ясно от нов предизборен клип, разпространен в социалните мрежи.

Iowa for Warren@IAforWarren

She’ll take on Trump, and she’ll win. @ewarren’s new Iowa ad will have you fired up for big, structural change.

586

22:00 ч. - 21.01.2020 г.

