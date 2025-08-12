Елизабет от БНТ: Минималните температури падат навсякъде

Редактор: Недко Петров

Много горещо беше времето през по-голямата част в страната днес. Горещо ще бъде и утре, но облаците, в които ще има райони с опасно високи температури и стойности на 35 градуса на сянка, ще са по-малко. Максималните температури ще останат в интервал от 31 градуса на Североизток до 37 на Югозапад, а в София около 33.

Ще бъде слънчево, с временно отслабване на вятъра. През нощта и утре в Дунавската равнина и източните райони от страната, той ще бъде умерен, вече с посока от изток, североизток.

По Черноморието ще духа умерен източен вятър. Вълнението на морето ще остане два-три бала и с височина на вълните до около един метър. Температурата на морската вода ще е 26, 27 градуса.

Слънчево ще бъде и на морския бряг, но благодарение на вятъра максималните температури там ще бъдат от 27 до 29 градуса.

Много добри остават условията за туризъм и за разходка в планините. Там в сряда се очаква почти безоблачно време, със слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 21 градуса на Алеко до 27 Боровец, а в Банско и Смолян около 30.

През следващите дни времето ще се задържи безоблачно и много горещо, с максимални температури в повечето райони над 30 градуса. На места в южните и югозападните части от страната до 37, 38.

След сряда минималните температури почти навсякъде, с изключение на Черноморското ни крайбрежие и Югозападна България, ще бъдат под 20 градуса, обяви по БНТ Елизабет Ангелова.

